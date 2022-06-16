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В Минобороны заявили о повторении мариупольского сценария на «Азоте»

Минобороны РФ: власти Украины решили повторить мариупольский сценарий на заводе «Азот»

Фото: Reuters

Киев решил повторить мариупольский сценарий на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, чьи слова приводятся на сайте Минобороны России.

По его словам, украинские власти продемонстрировали «свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем не повинных женщин, детей и пожилых людей», находящихся на территории завода, и не отдал приказ своим военным о прекращении сопротивления. «Киев фактически "назначил" их очередными "мучениками", как это было в Мариуполе», — сказал Мизинцев.

Ранее начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Александр Никишин сообщил, что вывод мирного населения с завода «Азот» в Северодонецке в первый день работы гуманитарного коридора был сорван. В итоге выйти удалось лишь одному человеку.

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявлял, что украинские военные заблокированы на заводе «Азот» — у них нет ни возможности для выхода, ни сил для прорыва. По оценкам луганских властей, на объекте до сих пор укрываются как минимум 500 гражданских. Утверждается, что их используют в качестве живого щита.

Ударная волна


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Марина Совина
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