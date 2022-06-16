Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названа дата запуска автобусных чартеров в Крым

Первый рейс автобусного чартера в Крым запланирован на 18 июня

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Первый рейс автобусного туристического чартера в Крым состоится 18 июня. Такую дату назвали в пресс-службе министерства курортов и туризма республики, передает РИА Новости.

Новый вид перевозки планируется запустить из Азова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Владимира, Гусь-Хрустального, Дзержинска и Мурома. Автобусы будут прибывать в Судак и Алушту.

Кроме того, для удобства пассажиров предусмотрен трансфер от остановки до отеля — в настоящий момент к программе подключились 150 объектов размещения полуострова. Стоимость недельной путевки с проездом на автобусе начинается от 15 тысяч рублей, дополнительное питание увеличит цену до 30 тысяч.

Материалы по теме:
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020
Дело храбрых. Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Дело храбрых.Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
9 октября 2021

Аналогичные чартеры будут также запущены с отправлением из Ставрополя и других городов Северного Кавказа.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что загрузка отелей и гостиниц Крыма в начале туристического сезона снизилась на 46 процентов. По словам главы комиссии РСТ по внутреннему туризму и гендиректора туроператора «Алеан» Ильи Уманского, падение спроса обусловлено закрытием аэропортов на юге страны.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части страны до 24 июня. Речь идет об авиагаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Макрон раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз
В США заявили о выявлении критической уязвимости с началом кризиса на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.