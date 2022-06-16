Свидетель по делу Сафронова объяснил происхождение доходов журналиста на суде

Свидетель по делу советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова заявил о легальности его доходов

Свидетель из окружения обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова заявил на суде о легальном происхождении доходов журналиста. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что 15 июня на процессе, проходящем в Мосгорсуде, выступил один из близких родственников фигуранта, который близко общался с Сафроновым и был в курсе его финансовых дел.

«Свидетель дал показания о реальных источниках финансирования поездок Ивана Сафронова за границу и тех трат, которые сотрудники ФСБ связывали с вознаграждением за его несуществующую шпионскую деятельность», — рассказал изданию адвокат советника главы «Роскосмоса» Дмитрий Талантов.

Процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием грифа «секретно» и данных, составляющих гостайну. Ранее подсудимый заявил суду о своей полной невиновности, назвав обвинение надуманным, абсурдным и диким. Он указал на отсутствие данных следствия о том, «в чем заключается измена и шпионаж». Сафронов заявил, что занимался только журналистикой, используя открытые источники, доступа к гостайне не имел. В связи с этим он не может ознакомиться с теми сведениями, которые он якобы передал, вместо них следователь привел ссылки на ведомственные инструкции и положения, которые также засекречены.

По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года.