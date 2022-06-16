Глава Минсельхоза поблагодарил Всевышнего за российский экспорт

Глава Минсельхоза Патрушев поблагодарил Всевышнего за хорошую погоду для выращивания зерна

Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оценил ситуацию с урожаем зерна в стране, заявив, что Всевышний благоволит России. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале Daily Storm.

По его словам, практически во всех зернопроизводящих странах наблюдаются проблемы с урожаем. «При этом, как ни странно, в нашей стране бог нам благоволит, и погода позволяет, чтобы урожай был крайне достойным», — отметил Патрушев.

Глава Минсельхоза сообщил, что благодаря беспрецедентным погодным условиям в России в этом году ожидают около 120 миллионов тонн зерна. «Это позволит закрыть и внутренние потребности, и обеспечить экспортный потенциал», — заключил он.

В начале июня представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, но для эффективной борьбы с мировым голодом и решения проблем продовольственной безопасности необходимо снять санкции Запада против России.

