Непобежденный в UFC российский боец Магомедшарипов завершил карьеру

Боец UFC Магомедшарипов принял решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов принял решение завершить карьеру. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

«Забит уведомил [Абсолютный бойцовский чемпионат] UFC о том, что завершил карьеру. Сам Забит пока не делал официальных публичных заявлений», — рассказал Абдель-Азиз. Непобежденный в UFC 31-летний боец прекратил выступления из-за проблем со здоровьем.

В мае 2021 года Магомедшарипов по этой же причине прервал карьеру. Спортсмену потребовалась операция. Тогда его исключили из рейтинга UFC.

Последний поединок в рамках промоушена Магомедшарипов провел в ноябре 2019 года на турнире в Москве. Тогда россиянин победил американца Келвина Кэттара единогласным решением судей.

Магомедшарипов присоединился к UFC в сентябре 2017 года. В организации он выиграл шесть из шести боев. Всего на счету россиянина 18 побед при одном поражении в MMA.