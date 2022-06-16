Эмбер Херд призналась Джонни Деппу в любви «всем сердцем»

Эмбер Херд призналась в любви к Деппу и рассказала о попытках восстановить отношения

Американская актриса Эмбер Херд призналась в любви к бывшему мужу, 59-летнему актеру Джонни Деппу. Об этом она заявила в интервью NBC, сообщает Today.

36-летняя артистка поведала, что до сих пор испытывает сильные чувства к экс-супругу: «Я люблю его. Я любила его всем сердцем».

Помимо этого, звезда «Аквамена» рассказала о попытках восстановить отношения с Деппом, которые не увенчались успехом. Херд подчеркнула, что не злится на бывшего мужа после проигрыша в суде.

«Я старалась изо всех сил, чтобы восстановить глубоко разрушенные отношения. И я не смогла. У меня нет никаких плохих чувств или недоброжелательности по отношению к нему вообще», — призналась актриса.

По словам знаменитости, она осознает, что ее признание трудно принять окружающим после продолжительных судебных разбирательств и обвинений актера в домашнем насилии, однако Херд заявила, что «это поймут только те, кто когда-либо любил».

Говоря о статье в The Washington Post, в которой актриса назвала себя жертвой домашнего насилия, из-за чего в последующем Депп обвинил ее в клевете и подал на нее в суд, Херд поведала, что сделала этого для того, чтобы выразить свой голос в поддержку движения #MeToo, и не собиралась рушить карьеру и репутацию бывшего мужа.

Ранее представитель Эмбер Херд опроверг информацию о том, что из фильма «Аквамен» вырезали сцены с участием актрисы.