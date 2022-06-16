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Лавров заявил об отсутствии «поля для маневров» в отношениях с Британией

Глава МИД Лавров считает, что в отношениях России и Британии уже нет «поля для маневров»

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что в отношениях с Великобританией отсутствует «поле для маневров», поскольку местные власти открыто заявляют о необходимости «поставить Россию на колени». Его слова прозвучали в интервью для BBC News.

По его мнению, именно об этом говорили премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава местного МИД Лиз Трасс.

«Это страна, которая пытается в очередной раз принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, думающих только о следующих выборах и больше ни о чем», — убежден Лавров.

В том же интервью министр призвал власти Великобритании самостоятельно вести диалог о судьбе приговоренных к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслин с представителями Донецкой народной республики (ДНР).

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Виктория Кондратьева
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