Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров призвал обсуждать судьбу приговоренных к казни британских наемников с ДНР

Глава МИД Сергей Лавров призвал Лондон обсуждать судьбу британских наемников с Донецком

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Великобритании вести диалог о судьбе приговоренных к смертной казни британских наемников с представителями Донецкой народной республики (ДНР). Слова главы внешнеполитического ведомства, сказанные в интервью «Би-би-си», приводит ТАСС.

«Не слышал, чтобы они [власти Соединенного Королевства] обращались к нам. Они привыкли все делать публично. Стали заявлять, что обеспокоены судьбой своих подданных. Не знаю, обращались они к нам или нет. Они должны обращаться в ДНР», — подчеркнул дипломат, комментируя ситуацию, в которой оказались Шон Пиннер и Эйден Аслин.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заверила, что Лондон сделает «все что угодно» для освобождения британских наемников, приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике.

Глава ДНР Денис Пушилин, между тем, позже отметил, что оснований для помилования осужденных к смертной казни британских наемников нет. Говоря о судьбе иностранцев, Пушилин указал, что вопрос об их обмене также пока не обсуждается. Британские и марокканские власти не связывались с донецким руководством и не обсуждали условия освобождения, утверждает он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
Сотрудники SpaceX решили подготовить письмо-жалобу на поведение Маска
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Макрон раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.