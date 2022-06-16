Лавров призвал обсуждать судьбу приговоренных к казни британских наемников с ДНР

Глава МИД Сергей Лавров призвал Лондон обсуждать судьбу британских наемников с Донецком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Великобритании вести диалог о судьбе приговоренных к смертной казни британских наемников с представителями Донецкой народной республики (ДНР). Слова главы внешнеполитического ведомства, сказанные в интервью «Би-би-си», приводит ТАСС.

«Не слышал, чтобы они [власти Соединенного Королевства] обращались к нам. Они привыкли все делать публично. Стали заявлять, что обеспокоены судьбой своих подданных. Не знаю, обращались они к нам или нет. Они должны обращаться в ДНР», — подчеркнул дипломат, комментируя ситуацию, в которой оказались Шон Пиннер и Эйден Аслин.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заверила, что Лондон сделает «все что угодно» для освобождения британских наемников, приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике.

Глава ДНР Денис Пушилин, между тем, позже отметил, что оснований для помилования осужденных к смертной казни британских наемников нет. Говоря о судьбе иностранцев, Пушилин указал, что вопрос об их обмене также пока не обсуждается. Британские и марокканские власти не связывались с донецким руководством и не обсуждали условия освобождения, утверждает он.