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Минобороны России показало работу вертолета с «Рычагом»

Минобороны России показало работу Ми-8 с комплексом «Рычаг-АВ» в ходе спецоперации

Министерство обороны России показало на видео работу экипажа вертолета — постановщика помех в ходе специальной военной операции. Вооруженные силы России применяют вертолеты Ми-8 с комплексами активных помех «Рычаг-АВ» для подавления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

«На базе вертолета Ми-8 установлена система "Рычаг". Находится внутри вертолета. У нас станции высокой мощности, которые позволяют на большие расстояния в глубину территории противника осуществлять подавление средств ПВО всех модификаций. Мы невидимым щитом прикрываем наших крылатых братьев, которые наносят удары по объектам противника», — сообщил командир экипажа Ми-8 Сергей.

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В оборонном ведомстве отметили, что основной задачей вертолетов — постановщиков помех является обеспечение действий авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России при преодолении ПВО противника. Отмечается, что «Рычаг-АВ» может «ослепить» электронику противника на расстоянии до нескольких сотен километров.

«Рычаг-АВ» имеет базу с информацией о средствах, которые могут представлять угрозу для прикрываемых объектов. Вертолеты с этой станцией могут вести радиоэлектронную разведку и подавлять системы управления войсками и вооружениями противника. «Рычаг-АВ» обеспечивает групповую защиту авиации и наземной техники.

В августе 2021 года «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Восточный военный округ усилят вертолетами радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 «Рычаг-АВ». Вертолеты могут подавлять до восьми радаров.

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