Россия на Дальнем Востоке «заглушит» противника

Восточный военный округ усилится новейшими вертолетами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 «Рычаг-АВ», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Согласно газете, использование данной техники на Дальнем Востоке позволит «надежно заглушить любые радары противника — морские, воздушные и наземные — в радиусе сотен километров».

«Вертолет может непрерывно дежурить в воздухе до двух с половиной часов, подавляя до восьми радаров. В состав комплекса РЭБ входит база данных радиоэлектронного оборудования противника. Обнаружив радиосигнал, система автоматически определяет тип источника, после чего выбирается оптимальный алгоритм постановки помех», — пишет издание.

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По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, данные вертолеты предназначены не только для постановки помех радиолокатора противника, но и для ведения радиотехнической разведки. «Сейчас в регионе повышенная активность американцев. Они хотят разместить на японских островах новейшие вооружения, включая ракеты средней дальности. И такие вертолеты могут обнаруживать их появление. Пригодится подобное оборудование и для наблюдения за иностранными корабельными группами, приближающимися к нашим берегам», — уверен эксперт.

В ноябре 2020 года «Известия», ссылаясь на Минобороны России, сообщили, что численность вертолетов Ми-8МТПР-1 с системой радиоподавления «Рычаг-АВ» в Южном военном округе будет увеличена.

В июле 2016 года советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев заявлял, что российские военные в 2016 году получат десять вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, оснащенных станцией активных помех «Рычаг-АВ».