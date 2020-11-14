Российский «Рычаг» ответит НАТО

Численность вертолетов Ми-8МТПР-1 с системой радиоподавления «Рычаг-АВ» в Южном военном округе будет увеличена, пишут «Известия», ссылаясь на Минобороны России.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

Согласно газете, комплексы «Рычаг-АВ» способны создавать помехи для локаторов и нейтрализовать работу средств противовоздушной обороны (ПВО). Появление подобных систем экспертами называется эффективным ответом на возможное развертывание ракет малой и средней дальности НАТО в регионе.

«Это вписывается в нашу доктрину: не идти на гонку вооружений, а с помощью подобных систем просто блокировать целые районы предполагаемых запусков и создавать серьезную проблему для наступательных вооружений НАТО», — считает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

В июле 2016 года советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев заявлял, что российские военные в 2016 году получат десять вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, оснащенных станцией активных помех «Рычаг-АВ».