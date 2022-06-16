В России мэр из-за курьезного видео принес журналисту повестку на военные сборы

Мэр Дальнегорска из-за курьезного видео с ним принес журналисту повестку на военные сборы

Мэр Дальнегорска Приморского края Александр Теребилов из-за курьезного видео с его участием принес журналисту повестку на военные сборы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

В День России один из местных журналистов опубликовал видеоролик, на котором Теребилов долго не может правильно произнести слово «денацификация». Данная ситуация позабавила многих горожан, однако после журналиста начали искать.

Мэр Дальнегорска вместе с военкомом лично пришел в офис телеканала, где работает журналист. Но Теребилова постигла неудача — его «обидчик» находился в отпуске и отсутствовал. По словам коллег, приморский чиновник какое-то время ходил по кабинетам в надежде встретить журналиста, а позже все-таки ушел.

Ранее белгородская чиновница Галина Шаповалова пришла на церемонию, посвященную годовщине Чернобыльской аварии, в платье с надписью Party.

Некоторые россияне были удивлены видом чиновницы и посоветовали ей придерживаться дресс-кода. Позже Шаповалова объяснила, что не имела умысла оскорбить граждан, однако сознательно выбрала подобный наряд.