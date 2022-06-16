Трихолог указала на неожиданную причину возникновения перхоти

Врач Светлана Егорова заявила, что перхоть может появиться из-за диеты и недосыпа

Врач-трихолог Светлана Егорова указала россиянам на неочевидные причины возникновения перхоти. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Перхоть, рассказывает Егорова, может появиться по неожиданным причинам, например, из-за несбалансированной диеты, наследственности, стресса, недосыпа, гормонального дисбаланса и всевозможных иммунных нарушениях. К очевидным причинам она отнесла неправильный уход за кожей головы — чрезмерное воздействие фена или мытье очень горячей водой с некачественным шампунем.

Кроме того, добавила специалистка, перхоть может возникать на фоне себорейного дерматита — воспалительного заболевания кожи, которое возникает из-за повышения количества и изменения качества кожного сала. «Себорея и перхоть — это не одно и то же. Себорея проявляется утолщением рогового слоя, жирным блеском и шелушением кожи. А перхоть — это ороговевшие клетки кожи, которые слущиваются с ее поверхности», — объяснила разницу медик.

При этом, продолжает Егорова, себорея бывает сухой и жирной. При сухой форме на роговом слое почти отсутствуют липиды, эпидермис становится сухим, слущивается и осыпается, рассказала врач. При густой форме жирной себореи, уточнила она, ороговевшие чешуйки кожи, смешиваясь с кожным салом, застывают в виде корок и образуют жирную перхоть, а при жидкой —волосы быстро склеиваются в прядь.

Для выявления трихологических проблем Егорова рекомендует обратиться за консультацией к специалисту, который назначит лечение. Шампуни и лосьоны от перхоти и себореи, уточняет врач, устраняют только их внешние проявления.

Ранее врач-трихолог из Лондона Анабель Кингсли назвала ошибку при мытье головы, которая может привести к выпадению волос. По словам специалистки, ополаскивание локонов холодной водой сужает кровеносные сосуды в коже головы, которые, в свою очередь, доставляют питательные вещества к каждому волосяному фолликулу.