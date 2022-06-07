Названа приводящая к облысению ошибка при мытье головы

Трихолог Анабель Кингсли: ополаскивание волос холодной водой приводит к облысению

Врач-трихолог из Лондона Анабель Кингсли назвала ошибку при мытье головы, которая может привести к выпадению волос. Ее комментарий приводит издание Express.co.uk.

По словам специалистки, ополаскивание локонов холодной водой сужает кровеносные сосуды в коже головы, которые, в свою очередь, доставляют питательные вещества к каждому волосяному фолликулу. «Данная процедура может вас взбодрить, но негативно повлияет на ваши волосы. Холодная вода не закрывает кутикулу и лишает ваши пряди блеска», — рассказала Кингсли.

Кроме того, упомянутый метод мытья головы может спровоцировать облысение. В связи с этим эксперт порекомендовала принимать душ исключительно с теплой водой.

Ранее российский врач-трихолог Ирина Котова назвала оптимальную частоту мытья головы. По словам специалистки, голову можно мыть часто, однако норма составляет один раз в день.