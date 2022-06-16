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Лидеры трех европейских стран прибыли на Украину

RaiNews24: Драги, Макрон и Шольц прибыли на Украину

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на территорию Украины. Об этом сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.

«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», — заявила ведущая утреннего выпуска новостей​​​.

Телеканал показал также фотографию трех политиков, которые в неформальной обстановке ведут беседу за столом в поезде.

О том, что главы Германии, Италии и Франции намерены посетить Украину, сообщили в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Отмечалось, что визит назначен для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, официальные представители трех стран не стали подтверждать информацию о том, что главы государств запланировали ехать на Украину.

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Марина Совина
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