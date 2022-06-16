Участник шоу на ТНТ рассказал о связанном с проектом постыдном случае

Комик Шастун рассказал, что пытался попасть в ночной клуб с помощью визитки продюсера ТНТ

Участник юмористической программы «Импровизация» на телеканале ТНТ Антон Шастун рассказал о постыдном случае, связанном с проектом. В шоу «Я себя знаю!» с ведущим Азаматом Мусагалиевым он поделился историей о том, как с помощью визитки продюсера ТНТ Вячеслава Дусмухаметова и фирменного календаря телеканала пытался попасть в ночной клуб. Выпуск вышел на платформе The Hole.

Шастун отметил, что случай произошел в 2014 или 2015 году, когда он с коллегами работал над «Импровизацией», в связи с чем постоянно уезжал из родного Воронежа в Москву и обратно. «У нас уже была зарплата московская. Я приезжал в Воронеж и чувствовал себя уверенно», — рассказал он.

Однажды юморист, будучи сильно нетрезвым, вместе с друзьями отправился в ночной клуб. Представитель охраны отказался пропускать его в заведение, и Шастун попытался убедить его поменять решение. «Я начинаю себя вести как типичный пьяный человек. Я говорю: "Да знаешь, кто я?" (...) Что я делаю следом? Я достаю кошелек, открываю кошелек и достаю оттуда визитку алого, красного цвета. (...) Он берет визитку и читает: "продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов"», — со смехом вспомнил комик.

Вслед за этим Шастун, по его словам, также предъявил охраннику фирменный календарь ТНТ. Однако представитель клуба отказался пускать его внутрь, после чего юморист с друзьями отправился в другое заведение.

Комик также добавил, что ему стыдно за свое поведение в этой ситуации. «Я поклялся потом себе никогда так себя не вести», — заверил он.

Ранее Шастун также рассказал о тяжелых гастролях «Импровизации». Юморист признался, из-за большого количества выступлений у него иногда возникает физическое истощение.