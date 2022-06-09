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Звезда юмористического шоу на ТНТ рассказал о невыносимых гастролях

Участник «Импровизации» Шастун рассказал, что у него случается выгорание из-за гастролей

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Звезда юмористической программы «Импровизация» на телеканале ТНТ Антон Шастун рассказал о выгорании из-за гастролей проекта. По словам участника шоу, из-за большого количества выступлений у него иногда возникает физическое истощение. Этим он поделился в шоу «Надкаст», выпуск которого вышел на платформе The Hole.

«Конечно же, выгорание присутствует. Точно присутствует физическое выгорание, потому что у нас огромное количество гастролей. Это просто невыносимо в какой-то момент, когда ты выходишь и говоришь: "Привет, Саратов!"», — признался Шастун. Юморист добавил, что из-за напряженного графика выступлений ему случалось перед выходом на сцену спрашивать, в каком городе он находится.

Вместе с тем Шастун счел, что выгорание намного ярче проявляется у стендап-комиков, нежели у артистов жанра импровизации. Причиной этого он назвал тот факт, что, по его мнению, стендап-юмористам нужно пропускать через себя материал и давать многому личную оценку.

Ранее Шастун также описал неудачную попытку стать актером. Он отметил, что попробовал пройти кастинг для съемок в фильме, однако в результате получил отказ.

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Маргарита Щигарева
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