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В Германии раскритиковали танк бундесвера за аналогичное название у вермахта

Генерал ФРГ Виттман назвал неумным решение назвать танк бундесвера «Пантерой», как вермахт
Танк «Пантера» (1943 год)

Танк «Пантера» (1943 год). Фото: Andrey Kotliarchuk/ Globallookpress.com

Отставной немецкий генерал Клаус Виттман в беседе с каналом Welt раскритиковал новый танк армии Германии — бундесвера — за название «Пантера», поскольку аналогичное имя носила бронемашина вермахта в годы Второй мировой войны.

«Я считаю не очень умным называть этот танк точно так же, как модель танка вермахта, которая сыграла большую роль против российских, тогда советских, Т-34 во Второй мировой войне», — подчеркнул военный.

Виттман добавил, что машина в настоящее время существует только как демонстрационная модель и не скоро попадет на вооружение армии ФРГ.

Ранее в марте глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о планах масштабной модернизации бундесвера с целью восстановления обороноспособности армии. «Ради безопасности, которую можно увидеть и почувствовать, нам нужно значительное усиление нашей эффективности», — отметила она.

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Марина Совина
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