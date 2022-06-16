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Бикини с треугольными чашками вернулись в моду благодаря знаменитостям

Glamour: купальники с треугольными чашками вернулись в моду благодаря Ким Кардашьян

Фото: Bestimage / Legion-media

Редактор моды Софи Коккет заявила, что бикини с треугольными чашками вернулись в моду. Соответствующую информацию публикует британская версия журнала Glamour.

Как сообщает издание, в июне 41-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян появилась в соответствующем изделии на пляже со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном. После этого, по данным платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, количество заказов на аналогичные модели выросло на 49 процентов в интернет-магазинах по сравнению с предыдущими месяцами. По словам стилистки, дизайн купальников с миниатюрными чашечками упомянутой формы разработан давно, однако популярным в текущем сезоне он стал именно благодаря знаменитостям.

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Среди достоинств таких бикини Коккет выделила бретели, натяжение которых можно легко регулировать в отличие от застежек. «Вы можете туже затянуть завязки для создания эффекта пуш-ап и более глубокого декольте», — пояснила журналистка. Кроме того, их можно носить вверх тормашками, завязав нижние бретели лифа на шее, или как бандо — соединив их вместе по центру.

Известно, что бикини с треугольными чашками появились в новых коллекциях известных мировых брендов, в частности, Isa Boulder, Faithfull the Brand и Dolce & Gabanna.

Ранее в июне модный редактор Индия Яффе перечислила модели купальников для каждого типа фигуры. По словам стилистки, для фигуры «груша» лучше всего подойдут купальные изделия с высокой линией талии. Такие фасоны, как и модели с перекрестным запахом, отлично замаскируют живот, поясняет эксперт. В свою очередь, обладательницам маленькой груди специалистка предлагает присмотреться к топам-бандо и вариантам с драпировкой и массивными декоративными деталями.

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Дарья Шляпужникова
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