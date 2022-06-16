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Видеокарты подешевели из-за обрушившегося курса криптовалют

Tom's Hardware: снижение курса биткоина привело к падению цен на видеокарты по всему миру

Фото: Joseph Greve / Unsplash

Стоимость компьютерных видеокарт во всем мире существенно снизилась из-за обрушившегося курса криптовалют. Об этом пишет Tom's Hardware.

Для этого аналитики провели анализ средних цен самых покупаемых моделей ускорителей в Европе и США как в онлайн-, так и в оффлайн-магазинах. С начала лета 2022 года видеокарта GeForce RTX 3080 снизила свою стоимость с 900 до 650 долларов, а комплект из шести таких устройств обойдется покупателю в 2500 долларов. В магазинах такую видеокарту с официальной гарантией можно купить за 770 долларов.

В российских магазинах можно найти другую популярную модель GeForce RTX 3060 стоимостью около 50 тысяч рублей, а в интернете даже дешевле 40 тысяч.

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В целом эксперты оценивают падение цен на десять процентов на онлайн-платформах, и на два процента — в магазинах. Такую тенденцию специалисты объясняют подешевением биткоина, что приводит к закономерному снижению курса остальных валют.

В мае автор проекта Digital Media Павел Синяков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что если биткоин подешевеет примерно на 30 процентов, то на площадках можно будет наблюдать снижение цен на видеокарты.

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Елена Апазиди
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