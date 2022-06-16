В МИД оценили возможность выхода России из ВТО

Замглавы МИД Панкин заявил, что возможность выхода России из ВТО не обсуждается

Возможность выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) на данный момент не обсуждается. Так оценил эту перспективу замглавы МИД РФ Александр Панкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы не пойдем на эти шаги, потому что, как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали», — уточнил дипломат. Он подчеркнул, что Москва не собирается «хлопать дверью».

20 мая российский президент Владимир Путин поручил правительству провести оценку мер, которые приняли входящие в ВТО страны против России. Также кабмину поручили представить предложения по обжалованию российской стороной данных мер в рамках организации и по актуализации стратегии участия России в ВТО.

16 марта Россию официально исключили из Совета Европы. Соответствующее решение анонимным голосованием принял комитет министров организации.

Синдром отмены: Россия



