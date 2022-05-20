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Путин поручил оценить антироссийские меры ВТО

Президент Владимир Путин поручил правительству оценить меры ВТО против России

Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Российский президент Владимир Путин поручил правительству провести оценку мер, которые приняли входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО) страны против России, сообщается на сайте Кремля.

В апреле Путин уже поручал кабмину обновить стратегию действий России в ВТО. По мнению главы государства, санкции в отношении российских металлургических компаний носят незаконный характер и нарушают принципы ВТО, поэтому отношения с этой организацией необходимо пересмотреть.

«Провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», — сказано в перечне поручений Путина по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

Также правительству необходимо представить предложения по обжалованию российской стороной данных мер в рамках организации и по актуализации стратегии участия России в ВТО.

Ранее МИД России направил в Госдуму список международных соглашений для рассмотрения на предмет их денонсации. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, России, в частности, предстоит выход из ВТО, где «пренебрегли своими обязательствами» в отношении Москвы.

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Варвара Кошечкина
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