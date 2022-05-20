Путин поручил оценить антироссийские меры ВТО

Президент Владимир Путин поручил правительству оценить меры ВТО против России

Российский президент Владимир Путин поручил правительству провести оценку мер, которые приняли входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО) страны против России, сообщается на сайте Кремля.

В апреле Путин уже поручал кабмину обновить стратегию действий России в ВТО. По мнению главы государства, санкции в отношении российских металлургических компаний носят незаконный характер и нарушают принципы ВТО, поэтому отношения с этой организацией необходимо пересмотреть.

«Провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», — сказано в перечне поручений Путина по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

Также правительству необходимо представить предложения по обжалованию российской стороной данных мер в рамках организации и по актуализации стратегии участия России в ВТО.

Ранее МИД России направил в Госдуму список международных соглашений для рассмотрения на предмет их денонсации. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, России, в частности, предстоит выход из ВТО, где «пренебрегли своими обязательствами» в отношении Москвы.