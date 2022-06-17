Россиянин из UFC порассуждал о возможности выйти на бой с флагом Татарстана

Российский боец UFC Фахретдинов заявил, что не вышел бы на поединок с флагом Татарстана

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ринат Фахретдинов заявил, что не вышел бы на поединок с флагом Татарстана. О возможности такого развития событий спортсмен порассуждал в интервью «Татар-информ».

«Во-первых, с флагом субъекта РФ выходить нельзя. А во-вторых, даже если было бы разрешено, я бы не вышел с татарстанским флагом. Я родом из Мордовии, не забывайте, что там живут мои родители», — заявил Фахретдинтов. При этом боец признал, что является этническим татарином.

Фахретдинов 4 июня дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин одержал победу над греком Андреасом Михайлидисом единогласным решением судей.

В начале июня Фахретдинов поделился впечатлениями от жизни в США. Спортсмен сравнил Лос-Анджелес с Москвой, отметив, что в столице России гораздо чище.