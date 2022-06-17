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Уехавшая из России Чулпан Хаматова впервые выступила на сцене в Латвии

Покинувшая Россию Чулпан Хаматова впервые сыграла в спектакле латвийского театра

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Покинувшая Россию 46-летняя российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова впервые выступила на сцене Нового Рижского театра в Латвии. Об этом заявили представители культурного учреждения в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка приняла участие в постановке художественного руководителя культурного учреждения Алвиса Херманиса под названием Post Scriptum. В моноспектакле Хаматова сыграла главную и единственную роль, примерив на себя образы священника, насильника, учительницы, маленькой девочки и автора.

По словам Херманиса, сюжет постановки он посвятил «совести, сознанию и подсознанию России (и не только) в контексте последних событий». В представлении были задействованы материалы российской журналистки Анны Политковской, а также глава романа Федора Достоевского «Бесы», запрещенная цензурой.

Свою речь артистка говорила на русском языке. В спектакле были также предусмотрены латышские субтитры.

Ранее бывшая свекровь актрисы 83-летняя народная артистка России Ольга Волкова заступилась за покинувшую страну Хаматову.

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию после начала специальной военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.

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Анастасия Астахова
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