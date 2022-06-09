Бывшая свекровь уехавшей из России Хаматовой заступилась за актрису

Бывшая свекровь уехавшей из России Чулпан Хаматовой заступилась за актрису

83-летняя народная артистка России Ольга Волкова и бывшая свекровь Чулпан Хаматовой заступилась за покинувшую Россию актрису. Об этом сообщает KP.RU.

Волкова рассказала, что в нынешней ситуации в стране и проблемах, с которыми столкнулось государство, не стоит говорить об артистке. На вопрос журналиста об отношении актрисы к отъезду невестки, Волкова заявила, что она не Татьяна Васильева, чтобы критиковать переезд Хаматовой.

«Вы обращаетесь не к Татьяне Васильевой, ни к странному режиссеру, который эмоционально по этому поводу высказывается. Вы не по адресу, я просто не понимаю, почему, когда страна в таком состоянии, когда мы трудно живем, мы должны говорить о Чулпан Хаматовой? Больше проблем нет? Разрушаются театры, не найти работы. У нас очень много проблем», — возмутилась народная артистка России.

Актриса также предположила, что коллеги звезды, обрушавшие на нее свою критику, сделали это за деньги: «Столько злобы. Адабашьянову не лень сказать, что она... чуть [ли] не проститутка, я просто пожимаю плечами. Состоятельный человек, он за деньги это делает?»

В разговоре с журналистом Волкова добавила, что переехавшая в Латвию Хаматова сейчас «работает, играет спектакли и ездит с концертами».

Сын Ольги Волковой Иван являлся первым супругом актрисы, в браке с которым Хаматова прожила с 1995 по 2002 год. За это время у пары родилась дочь Арина, в данный момент проживающая с матерью за границей. По словам народной артистки России, она нечасто виделась и общалась с внучкой, пока та проживала в Москве, и редко поддерживает с ней связь сейчас.

В марте этого года стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию после начала специальной военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.