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В России предложили сократить срок действия договоров автостраховки

«Известия»: в Госдуме предложили сократить срок действия договоров ОСАГО до одного месяца

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

В Госдуме предложили сократить срок действия страховки по договорам автогражданской ответственности с одного года до одного месяца. Предполагается внесение поправок в закон об ОСАГО. Об этом сообщают «Известия».

Парламентарии отмечают, что в этом случае автовладельцы сохранят свои средства, а незастрахованных машин на дорогах России станет меньше. В пояснительной записке поясняется, что существуют ситуации, когда требуется более короткий срок страховки, например, для поездки или перегона авто в другой город.

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В этом случае приходится заключать договор на год, а потом его расторгать. В этом случае, говорится в документе, автомобилисту выгоднее заплатить штраф в 800 рублей (или в 400, с учетом скидки в 50 процентов), чем покупать полис, средняя стоимость которого составляет более пяти тысяч рублей.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов полагает, что введение краткосрочных договоров ОСАГО позволит российским владельцам машин сберечь средства и нервы.

Поправки призваны снизить количество незастрахованных авто, поскольку в 39 регионах России фиксируется рост случаев езды без полиса.

Ранее стало известно, что в России впервые за три года подорожали полисы ОСАГО. Так, в мае стоимость оформления страховки для легковых автомобилей выросла до 5800 рублей.

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Марина Совина
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