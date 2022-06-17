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Стало известно о разрушениях после обстрела ВСУ приграничного российского села

Курский губернатор Старовойт заявил, что из-за обстрела Гордеевки повреждены домовладения

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Гордеевки Кореневского района повреждено несколько домовладений. О разрушениях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в ряде домовладений потребуется заменить окна. Власти граничащего с Украиной российского региона помогут жителям пострадавших домов и выполнят восстановительные работы до 10 июля, пообещал губернатор.

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Старовойт сообщил, что в селе продолжается подомовой обход территории. Стало известно, что по поручению губернатора в Гордеевку выехал заместитель губернатора по социальным вопросам Андрей Белостоцкий.

Украина обстреляла из минометов территорию Курской области около пяти часов утра по местному времени 17 июня. В результате обстрела никто не пострадал, российские войска подавили огневую точку противника.

В Курской области до 22 июня действует желтый уровень террористической опасности — власти продлили его в четвертый раз. Аналогичные меры действуют в Белгородской области и в граничащих с Украиной районах Крыма.

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Анастасия Шейкина
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