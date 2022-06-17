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В Чувашии прошел конкурс осеменаторов

В Чувашии прошел конкурс для специалистов по искусственному осеменению животных

Кадр: «Россия-1»

В Чувашии впервые с начала пандемии коронавируса прошел республиканский конкурс осеменаторов. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Перед участием специалисты по искусственному осеменению животных проходили строгий отбор в своих муниципалитетах. Основной этап состязания прошел внутри коровника, участники показали свое мастерство на буренках от хозяйства «Чурачикское».

«Раньше эти конкурсы проводились совместно с доярками, сейчас в последние три года отдельно. Участники показывают все лучше и лучше свои показатели», — рассказал судья конкурса Вениамин Антонов.

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июня в Чебоксарах пройдет фестиваль «Зеленое золото России-2022», на который съедутся пивовары со всей страны. В рамках мероприятия состоятся круглые столы, на которых пивовары и хмелеводы обсудят перспективы развития отрасли. Для посетителей на площадке организуют развлекательную программу и концерт.

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Мария Гейн
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