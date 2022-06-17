В Чувашии прошел конкурс осеменаторов

В Чувашии прошел конкурс для специалистов по искусственному осеменению животных

В Чувашии впервые с начала пандемии коронавируса прошел республиканский конкурс осеменаторов. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Перед участием специалисты по искусственному осеменению животных проходили строгий отбор в своих муниципалитетах. Основной этап состязания прошел внутри коровника, участники показали свое мастерство на буренках от хозяйства «Чурачикское».

«Раньше эти конкурсы проводились совместно с доярками, сейчас в последние три года отдельно. Участники показывают все лучше и лучше свои показатели», — рассказал судья конкурса Вениамин Антонов.

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