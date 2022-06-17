Глава МИД Украины рассказал о предложениях Киеву прекратить сопротивление

Кулеба: представители стран Азии и Африки предлагали Украине прекратить сопротивление

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые представители стран Африки, Азии и арабских государств предлагали Киеву прекратить попытки сопротивления. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

По его словам, ряд лиц, ответственных за принятие решений в данных государствах, хотя и начинали разговор с выражения поддержки Киеву, но потом предлагали Украине прекратить сопротивление. Глава МИД объяснил, что аргументацией иностранных политиков в таких случаях была необходимость в зерне, которое осталось в украинских портах. Он подчеркнул, что представители таких стран были готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить продовольствие.

При этом Кулеба рассказал, что ряд политиков, предлагавших Украине пойти на уступки, также выражали обеспокоенность по поводу аналогичных кризисов, в том числе роста инфляции и цен на энергоносители.

Ранее Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву «мирные инициативы с неприемлемыми условиями». Он уточнил, что государства НАТО «должны игнорировать призывы к дипломатическому урегулированию», а вместо этого, Запад «должен помочь Украине победить», поставляя современные тяжелые вооружения в большом количестве.

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