Кулеба призвал Запад не предлагать Киеву «мирные инициативы с неприемлемыми условиями»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву «мирные инициативы с неприемлемыми условиями». На это он указал в статье для Foreign Affairs.

Он уточнил, что государства НАТО «должны игнорировать призывы к дипломатическому урегулированию», а вместо этого, Запад «должен помочь Украине победить», поставляя современные тяжелые вооружения в большом количестве. Также Кулеба призвал продолжать санкционную политику в отношении Москвы.

17 июня президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о продолжении военного освоения территории Украины Западом. По словам главы государства, Запад не только стремился реализовать на территории бывшей советской республики сценарий «анти-Россия», но и вел активное военное освоение украинской территории, накачивая страну оружием и военными советниками, и продолжает это делать и сейчас.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада имеют неофициальную договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности штурмовые самолеты и танки. «Это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией», — отметил он.