Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кулеба призвал Запад «помочь Украине победить»

Кулеба призвал Запад не предлагать Киеву «мирные инициативы с неприемлемыми условиями»

Фото: Marcus Brandt / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву «мирные инициативы с неприемлемыми условиями». На это он указал в статье для Foreign Affairs.

Он уточнил, что государства НАТО «должны игнорировать призывы к дипломатическому урегулированию», а вместо этого, Запад «должен помочь Украине победить», поставляя современные тяжелые вооружения в большом количестве. Также Кулеба призвал продолжать санкционную политику в отношении Москвы.

17 июня президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о продолжении военного освоения территории Украины Западом. По словам главы государства, Запад не только стремился реализовать на территории бывшей советской республики сценарий «анти-Россия», но и вел активное военное освоение украинской территории, накачивая страну оружием и военными советниками, и продолжает это делать и сейчас.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада имеют неофициальную договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности штурмовые самолеты и танки. «Это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией», — отметил он.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин указал на нежелание Запада оплачивать транзит газа через Украину
Путин рассказал о сложностях отношений России с Боснией и Герцеговиной
Кудрин оценил последствия выхода России из международных организаций
Аргентина купит американские вертолеты вместо российских
Американский наемник раскрыл подробности о сдаче в плен на Украине
Стало известно о недовольстве однопартийцев Джонсона его поездкой в Киев
Глава МИД Украины рассказал о предложениях Киеву прекратить сопротивление
В Москве подростки сняли с линии железнодорожный состав
КХЛ захотели разделить на две лиги с «сильными» и «слабыми» командами
Туроператоры сократили долг перед российскими туристами в 1,5 раза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.