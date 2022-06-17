Президент России Путин заявил о продолжении военного освоения Украины Западом

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о продолжении военного освоения территории Украины Западом. Трансляцию в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

По словам главы государства, Запад не только стремился реализовать на территории бывшей советской республики сценарий «анти-Россия», но и вел активное военное освоение украинской территории, накачивая страну оружием и военными советниками.

«[Запад] продолжает [делать] это и сейчас», — констатировал Путин.

В апреле председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западным государствам по-прежнему важен проект «анти-Россия». Так политик прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «нельзя допустить победу России над Украиной».