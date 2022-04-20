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Слуцкий сообщил о важности для Запада проекта «анти-Россия»

Леонид Слуцкий сообщил, что Западу по-прежнему важен проект «анти-Россия»
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врио главы ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале сообщил, что западным государствам по-прежнему важен проект «анти-Россия».

Так политик прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «нельзя допустить победу России над Украиной».

«Думаете, кому-то из них важна судьба живущих на Украине? Абсолютно нет. Им по-прежнему важен и дорог проект "анти-Россия". Причем, даже ценой интересов простых граждан в собственных странах», — отметил Слуцкий.

По его словам словам, успешное завершение спецоперации российский войск на Украине окажется «цивилизационным провалом апологетов однополярного мира и крахом двойных стандартов коллективного Запада». «Вот чего не могут допустить господа Шольц и Байден, вот ради чего они готовы деньгами и оружием способствовать продолжению конфликта "до последнего украинца"», — подчеркнул он.

Ранее Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран «Большой семерки» и Европейского Союза заявил, что западные страны не должны допустить победы России на Украине. Шольц также обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил его «остановить обстрел украинских городов». «Позвольте установить немедленное перемирие и отведите своих солдат. Остановите эту ужасную войну», — призвал он.

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Марина Совина
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