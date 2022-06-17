Оценено влияние снижения ставки льготной ипотеки на строительную отрасль

Эксперт Склянчук: снижение ставки льготной ипотеки будет стимулировать строительство жилья

Снижение ставки льготной ипотеки с девяти до семи процентов годовых будет стимулировать строительство жилья в России. Влияние удешевления жилищных кредитов на отрасль оценил эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, передает ТАСС.

По словам Склянчука, снижение ставки — ожидаемая мера, так как нынешняя экономическая ситуация существенно осложняет запуск новых проектов, а более низкая ставка поможет избежать прерывания строительных циклов. «При этом остается обсуждаемым вопрос о возможности ее рефинансирования, а также распространении на вторичный рынок — это позволит людям сформировать первоначальный взнос, и деньги будут вложены в строительство новых проектов», — пояснил специалист. Он отметил, что государство старается предотвратить сокращение предложения на рынке, а не стимулировать спрос, который остается неизменным.

Управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Надежда Коркка добавила, что снижение процентов по льготным жилищным кредитам уменьшит кредитную нагрузку на заемщиков, однако снижение только ипотечных ставок не сможет эффективно стимулировать спрос. Влияние на заинтересованность граждан в недвижимости оказывает уровень благосостояния населения, без восстановления и роста которого сложно рассчитывать на стабильный спрос.

Ранее в июне президент России Владимир Путин допустил снижение ставки по льготной ипотеке во время выступления на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства отметил, что возможность сделать жилищные кредиты дешевле появилась после снижения ключевой ставки Центробанком.