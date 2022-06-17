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Путин назвал СССР исторической Россией

Президент Путин заявил, что Советский Союз являлся исторической Россией

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

СССР являлся исторической Россией, однако так получилось, что он прекратил свое существование. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«И я хочу это подчеркнуть: мы всегда с уважением относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве», — сказал он.

Глава государства привел в пример отношения России и Казахстана, которые, по его словам, являются союзническими и братскими.

Ранее Владимир Путин порассуждал о тех людях, которые стыдятся быть русскими. По его мнению, чувство стыда за это могут испытывать только те, кто не связывает свою жизнь, судьбу своих детей с Россией.

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Никита Абрамов
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