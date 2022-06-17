Путин порассуждал о стыдящихся быть русскими

Путин заявил, что стыдиться быть русским могут те, кто не связывает себя с Россией

Стыдиться быть русскими могут только те, кто не связывает свою жизнь, судьбу своих детей с Россией. Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«Это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, судьбу своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно, просто они не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети», — порассуждал глава государства.

Он также отметил, что умеющие думать люди может быть с тревогой относятся к происходящим в мире событиям, но в душе они все равно заинтересованы в росте могущества России.

Ранее Владимир Путин заверил в безусловном решении всех задач спецоперации на Украине. По его мнению, глубокое понимание правоты и исторической справедливости, а также строительство и укрепление сильной суверенной державы, в том числе способствует решению задач спецоперации.