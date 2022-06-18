В США показали изображение танка нового поколения

Компания GDLS показала изображение танка Abrams нового поколения

Американская компания General Dynamics Land Systems (GDLS) показала танк Abrams нового поколения. Изображение машины разместили на специальном сайте компании. Модернизированный Abrams может получить новое орудие и гибридную силовую установку, пишет The Drive.

Также на сайте появился короткий ролик, который демонстрирует отдельные элементы машины. Характеристики танка не приводят. Отмечается, что конструкция машины нового поколения не будет связана с модернизацией серийных танков Abrams System Enhanced Package Version 4 (SEP v4).

«В одной из коротких видеопрезентаций есть слоганы "Бесшумный удар" и "Они никогда не услышат, как мы приближаемся", что предполагает возможность того, что новая версия Abrams может иметь какую-то гибридную силовую установку», — пишет The Drive.

В арсенал нового танка может войти дистанционно управляемый боевой модуль Kongsberg Protector RS6 с автоматической пушкой M230 калибра 30 миллиметров. Это позволит танку поражать низколетящие цели и легкобронированную технику. Также на башне перспективной машины можно заметить несколько датчиков, которые могут быть частью комплекса активной защиты, пишет издание.

Считается, что основным орудием перспективной машины станет усовершенствованная гладкоствольная пушка XM360 калибра 120 миллиметров. Орудие разрабатывали в рамках программы Future Combat Systems (FCS).

В апреле издание 19FortyFive рассказало о возможностях M1A2 Abrams SEP v4. Танк получит тепловизор третьего поколения, который интегрируют в приборы наблюдения командира и наводчика.