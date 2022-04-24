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В США рассказали о модернизации танков Abrams

В 19FortyFive рассказали о модернизации танков M1A2 Abrams

Фото: Joshua Wooten / globallookpress.com

В США рассказали о возможностях модернизированных танков M1A2 Abrams. Abrams SEP v4 (System Enhancement Package version 4) получит новые приборы наблюдения. Об этом сообщает 19FortyFive.

Отмечается, что главным отличием SEP v4 станет тепловизор третьего поколения, который интегрируют в оптические приборы командира и наводчика. Это позволит увеличить дальность обнаружения целей.

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Модернизированный танк получит безопасный для глаз лазерный дальномер и лазерный целеуказатель. Также Abrams SEP v4 оснастят цветными камерами.

M1A2 Abrams приняли на вооружение в 1992 году. Танк получил новые прицелы, боевую информационно-управляющую систему IVIS и усиленное бронирование башни. В 2020 году американские военные получили модернизированные M1A2 Abrams SEP v3 с новыми боеприпасами и модернизированными прицелами.

Ранее в публикации Defence24 назвали особенности танков Abrams, которые получат польские танкисты. Танки Abrams для Польши оснастили дистанционно управляемым боевым модулем CROWS-LP.

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Даниил Иринин
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