Стало известно о приостановке США сделки по продаже Украине беспилотников

Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle

США приостановили сделку по продаже Украине разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle («Серый орел»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В агентстве рассказали, что возражения против поставок беспилотников возникли из-за опасений насчет того, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности США, если попадут в руки России. Отмечается, что хотя сделка по продаже четырех БПЛА, стоимостью 10 миллионов долларов каждый, была одобрена в Белом доме, теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точные сроки принятия решения по данному вопросу неизвестны.

Ранее Politico со ссылкой на американских чиновников писало, что продажа Киеву американских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle сопровождается различными трудностями. В частности, упоминаются трудности с обучением и логистикой. По мнению источников издания, даже если продажа четырех беспилотников состоится в ближайшие несколько недель, украинские военные, скорее всего, не смогут ими воспользоваться на передовой на протяжении недель или даже месяцев.