Гимнастка из Болгарии раскритиковала недопуск россиян к международным турнирам

Болгарская гимнастка Калейн раскритиковала отстранение россиян от международных турниров

Серебряный призер чемпиона Европы по художественной гимнастике Боряна Калейн высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает «Матч ТВ».

21-летняя представительница Болгарии раскритиковала соответствующее решение Международной федерации гимнастики (FIG). «По отношению к спортсменам и тренерам это нечестно, они не имеют отношения к ситуации, но платят за нее свою цену», — добавила Калейн.

23 апреля Калейн заявила, что ей очень не хватает представительниц России и Белоруссии на международных соревнованиях. «Они очень приятные люди, и мы дружим», — отметила гимнастка.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций последовало рекомендации.