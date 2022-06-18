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Спорт

Гимнастка из Болгарии раскритиковала недопуск россиян к международным турнирам

Болгарская гимнастка Калейн раскритиковала отстранение россиян от международных турниров

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Серебряный призер чемпиона Европы по художественной гимнастике Боряна Калейн высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает «Матч ТВ».

21-летняя представительница Болгарии раскритиковала соответствующее решение Международной федерации гимнастики (FIG). «По отношению к спортсменам и тренерам это нечестно, они не имеют отношения к ситуации, но платят за нее свою цену», — добавила Калейн.

23 апреля Калейн заявила, что ей очень не хватает представительниц России и Белоруссии на международных соревнованиях. «Они очень приятные люди, и мы дружим», — отметила гимнастка.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций последовало рекомендации.

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