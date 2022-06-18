Дочь президента Узбекистана оценила видео с ударившим невесту на свадьбе женихом
Дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева отреагировала на скандальное видео, запечатлевшее, как жених ударил невесту на свадьбе из-за ее победы в конкурсе. Своими мыслями Саида Мирзиева поделилась на странице своего профиля в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Дочь гаранта отметила, что кадры вызвали в обществе большой резонанс и сейчас уже неважно, где это произошло — в Узбекистане или в другой стране. Важнее в этой ситуации, по мнению Мирзиевой, реакция людей. «Если вы и ваше окружение возмущены и шокированы, значит, вокруг вас здоровое общество. Если же вы слышите: "женщина должна проигрывать мужчине", "сама виновата, что-то не то сказала", то именно это настоящая беда и катастрофа», — написала она в опубликованном посте.
Оценивая видео, старшая дочь главы государства подчеркнула, что тем, кто хочет счастливо жить в цивилизованной и богатой стране, необходимо поддерживать тезис о том, что насилие над женщиной неприемлемо. Она также призвала соотечественников не совершать ошибок в отношении собственных детей, запрещая им учиться после школы, стараясь как можно скорее женить их или выдать замуж, а также не разрешая жить своим умом.
«Именно поэтому нужно образование, которое раздвигает горизонт, делает женщин независимыми и сильными. Образование дает выбор, как ты проживешь свою жизнь», — добавила Мирзиева.
Ранее в сети появилось видео, запечатлевшее момент, когда жених ударил невесту после ее победы в конкурсе прямо во время свадьбы. Утверждалось, что кадры были сняты в Узбекистане.
На записи видно, как жених и невеста стоят на сцене и что-то разрывают, как предполагается, на скорость. Затем невеста поднимает руку вверх, показывая, что стала первой и победила своего жениха. Гости одобрительно хлопают и свистят, тогда как жених резко поворачивается и бьет девушку по голове.