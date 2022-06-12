На свадьбе в Узбекистане жених ударил невесту из-за ее победы в конкурсе

На свадьбе в Узбекистане жених ударил невесту после ее победы в конкурсе и попал на видео

В Узбекистане во время свадьбы жених ударил невесту после ее победы в конкурсе. Произошедшее попало на видео, его публикует «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.

На записи видно, как жених и невеста стоят на сцене и что-то разрывают, как предполагается, на скорость. Затем невеста поднимает руку вверх, показывая, что стала первой и победила своего жениха. Гости одобрительно хлопают и свистят, тогда как жених резко поворачивается и бьет девушку по голове.

Уточняется, что инцидент произошел в Узбекистане во время викторины от тамады. После того, как жених нанес удары невесте, та ушла со сцены. Место, где проходило мероприятие, не раскрывается.

Ранее стало известно, что в индийском штате Карнатака отменилась свадьба после того, как невеста устроила истерику из-за прикосновения жениха. На торжественное мероприятие пришли около 500 гостей. По местным обычаям, жених и невеста должны были обменяться гирляндами. В тот момент, когда он вешал ее на шею женщины, та неожиданно отбросила украшение и ушла из зала, где проходила церемония.