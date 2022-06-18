В районе Северодонецка заметили дымный гриб химического происхождения

Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о дымном грибе после взрыва в районе Северодонецка

В районе Северодонецка прогремел взрыв, который оставил дымный гриб явно химического происхождения. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram.

«Очень похожи на цвет "гриба" от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», — отметил Мирошник.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно с народной милицией ЛНР освбодили населенный пункт Метелкино, который примыкает к Северодонецку.

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