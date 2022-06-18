В районе Северодонецка заметили дымный гриб химического происхождения
Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о дымном грибе после взрыва в районе Северодонецка
В районе Северодонецка прогремел взрыв, который оставил дымный гриб явно химического происхождения. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram.
«Очень похожи на цвет "гриба" от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», — отметил Мирошник.
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