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В районе Северодонецка заметили дымный гриб химического происхождения

Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о дымном грибе после взрыва в районе Северодонецка

Кадр: Telegram-канал «РОДИОН_МИРОШНИК»

В районе Северодонецка прогремел взрыв, который оставил дымный гриб явно химического происхождения. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в Telegram.

«Очень похожи на цвет "гриба" от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», — отметил Мирошник.

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Варвара Кошечкина
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