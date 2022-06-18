В Рособрнадзоре рассказали о судьбе ЕГЭ после отмены Болонской системы

Рособрнадзор: обсуждать отмену ЕГЭ в контексте отказа от Болонской системы некорректно

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, что дискуссии на тему отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) в контексте отказа от Болонской системы некорректны. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Музаев объяснил, что ЕГЭ не является частью Болонской системы, это две разные сущности. Он добавил, что просто так совпало, что, когда пописывалось Болонское соглашение, в России также сформировалась новая модель выпускного вступительного экзамена. «Многие эксперты, которые не от образования, посчитали, что это единое целое. Но это две разные сущности», — рассказал глава ведомства.

Помимо этого, Музаев назвал заявления об отмене ЕГЭ популистскими. Он подчеркнул, что еще никто из экспертов, участвующих в разработке заданий и дискуссиях по этому вопросу, не смог предложить альтернативы.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен на сегодняшний день «максимально объективен», но ведомство готово рассмотреть альтернативы. «Мы с Рособрнадзором открыты, готовы к предложениям. Если будет разработана система лучше ЕГЭ, мы ее обязательно рассмотрим и примем то или иное решение», — сказал глава Минпросвещения, добавив, что этом году ЕГЭ проходит в штатном режиме, без сбоев, максимально объективно.