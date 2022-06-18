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Состязание с другом на спор закончилось для россиянина смертью

В Санкт-Петербурге пьяный россиянин на спор забил себя до смерти

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге российский уголовник погиб после пьяного спора с другом. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает издание «КП».

По данным издания, 17 июня в квартире дома на Малой Карпатской улице два друга распивали спиртные напитки. После изрядной доли выпитого они устроили состязание — начали на спор бить бутылки себе об голову. В итоге один забил себя до смерти, а второй попал в больницу с тяжелыми травмами. Оба были ранее судимы.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

15 июня сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина зарезал одного и ранил второго человека во время спора о рыбалке.

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Владимир Седов
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