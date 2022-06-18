Швеция закупит еще больше «антироссийских» гаубиц

Defense News: Швеция из-за России закупит еще больше 155-миллиметровых гаубиц Archer

Швеция обязалась закупить еще больше «антироссийских» 155-миллиметровых гаубиц Archer, в ходе оборонной выставки Eurosatory в Париже (Франция) подписав соглашение о намерениях с компанией BAE Systems. Об этом сообщает Defense News.

Издание напоминает, что Швеция стала первым покупателем Archer, недавно завершив приобретение 48 таких машин.

В публикации допускается, что аналогичные системы модет приобрести армия Соединенных Штатов, если получит на это соответствующее финансирование.

В январе 2021 года Вооруженные силы Швеции выложили на YouTube серию роликов, получившую название «Когда начнется война», в которых неявно в качестве потенциального противника выступает Россия.

В октябре 2020 года издание Breaking Defense сообщило, что в первом квартале того же года армия США испытает 155-миллиметровую шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer, которая предназначена для борьбы с таким продвинутым противником, как Россия.