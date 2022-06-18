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Экономика

В России заявили о готовности иностранных автопроизводителей возобновить работу

Калужский губернатор: иностранные автопроизводители могут возобновить работу в регионе

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Калужской области некоторые иностранные автопроизводители готовы к возобновлению работы в регионе. Об этом со ссылкой на губернатора области Владислава Шапша сообщает РИА Новости.

По словам Шапша, производители готовы возобновить работу в ближайшее время. Но назвать точные сроки он не смог, поскольку возобновление работы — сложный процесс. Действующая приостановка предприятий связана в первую очередь с нарушением логистических цепочек и поставок комплектующих.

По мнению губернатора, из-за чего многим компаниям не удастся вернуться к прежней полноценной деятельности до конца 2022 года.

15 июня депутат Андрей Колесник заявил о необходимости снижения пошлины на подержанные автомобили.

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Владимир Седов
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