Антонов рассказал о дороге к военной конфронтации между Россией и США

Антонов назвал накачку Киева оружием прямой дорогой к конфронтации между Россией и США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что накачка Украины вооружениями — это путь к конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Об этом он рассказал в статье для журнала Newsweek.

По его словам, даже в текущих обстоятельствах продолжает проявляться близорукость американцев. Антонов отметил, что обуреваемые желанием нанести России стратегическое поражение американские элиты накачивают Украину вооружениями. «Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», — пишет дипломат.

Помимо этого, Антонов подчеркнул, что планы Штатов по «санкционному удушению» России также не принесли ожидаемых результатов. Он добавил, что бездумные ограничительные меры только усугубляют положение дел в экономике США. В итоге получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать, резюмировал посол.

В своей статье Антонов также констатировал упадок американоцентричной модели мироустройства. Он обратил внимание на то, что обстановка на Украине накалена до предела, и в это втягивается все больше стран Восточной Европы. Кроме того последствия кризиса становятся заметны по всему миру, и это свидетельствует о том, что истоки нынешнего конфликта находятся не в Украине. «Речь идет об упадке американоцентричной модели мироустройства. А точнее о крахе попыток США удержать роль гегемона и назначить себя "путеводной звездой" для всех государств», — отметил он.