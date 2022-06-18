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Минздрав подготовит изменения в оплате труда медиков после заявления Путина

Министр здравоохранения Мурашко заявил об изменения в оплате труда медиков в 2023 году

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство здравоохранения подготовит предложения по изменению структуры оплаты медицинских работников после заявления президента России Владимира Путина. Об этом в субботу, 18 июня, со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко сообщает ТАСС.

По словам Мурашко, предложения будут подготовлены в рамках проекта федерального бюджета на 2023 год. Нововведения будут обсуждаться с профессиональным сообществом и заинтересованными ведомствами. Министр заявил, что структура оплаты труда медиков требует дополнительного внимания.

18 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости улучшить систему оплаты труда медиков в России. По словам президента, необходимо подумать о маленькой зарплате медиков со стажем и выстраивать систему оплаты труда.

Также по словам президента Путина, в ближайшие годы доля расходов на развитие системы здравоохранения будет расти.

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Владимир Седов
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