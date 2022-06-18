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Мединский оценил сроки перемены позиции Запада по России

Владимир Мединский ответил, когда западные страны поменяют позицию по отношению к России
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Помощник российского президента Владимир Мединский оценил сроки возможной перемены позиции Запада по отношению к России в интервью телеканалу RT.

Отвечая на вопрос, когда западные страны поменяют позицию, Мединский ответил, что это зависит от них. «Когда страны Запада будут ставить во главу угла интересы своих граждан, интересы своего бизнеса, интересы своих жителей, тогда эта позиция поменяется», — сказал он.

По мнению Мединского, в настоящее время западные политики ставят во главу угла «какие-то непонятные политические амбиции либо прямые приказы от США как реального лидера западного мира».

В мае Владимир Мединский заявил, что помощь США Киеву преследует цель закабалить украинскую сторону финансовыми и политическими обязательствами, превратив ее в колонию. По его словам, «верить в бескорыстие англосаксов» могут только люди, которые не знают историю.

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Марина Совина
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