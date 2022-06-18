Американские микрочипы в российской военной технике заинтересовали ФБР

Washingtop Post: ФБР расследует происхождение американских чипов в военной технике России

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с Министерством торговли США изучают, как американская электроника оказалась в российской военной технике. Об этом стало известно газете The Washingtop Post.

Речь идет о компьютерных чипах, обнаруженных в российских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и другой военной технике. Как сообщили источники издания, федеральных агентов и американских чиновников интересует, как именно американские микросхемы и электронные детали оказались в российской технике.

По данным издания, расследования были начаты после того, как спецслужбы из разных стран нашли большое количество западной электроники в поврежденной в ходе спецоперации российской военной технике. При этом многие детали, предположительно, были изготовлены до того, как США ввели экспортные ограничения против Москвы в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России. В то же время изучившая некоторые обнаруженные компоненты исследовательская группа Conflict Armament Research заявила, что среди найденных есть детали, изготовленные в 2020 году.

В рамках расследования ФБР опрашивает технологичные компании, чтобы выявить незаконные продажи.

Ранее в июне Министерство экономики Тайваня (MOEA) запретило экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц.